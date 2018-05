Il Napoli manda il Crotone in B, salve Spal, Udinese e Chievo

La lotta salvezza si chiude con il verdetto più atteso: in Serie B va il Crotone. Zenga aveva il compito più difficile, sul campo del Napoli, e l'impresa non è riuscita perché gli azzurri non hanno regalato nulla battendo i calabresi: unica consolazione, ammesso che lo sia, è che i risultati degli altri campi li avrebbero condannati anche se avessero sbancato il San Paolo. Si salvano infatti Spal, Udinese e Chievo, che vincono tutte in casa contro avversarie ormai senza obiettivi, si salva il Cagliari, che nel finale piega un'Atalanta ormai demoralizzata dalle notizie che arrivavano da San Siro.



NAPOLI-CROTONE 2-1

Zenga voleva il miracolo, ma si è arreso quasi subito e retrocede: troppo forte il Napoli che, liberato dallo stress della lotta scudetto, nelle ultime due giornate ha ritrovato la brillantezza perduta. Merito anche di Arek Milik, schierato di nuovo titolare al posto di Mertens: è suo il gol che al 23' sblocca il risultato con un colpo di testa su assist pregevole di Insigne. Il fantasista si ripete poco dopo, imbeccando Callejon sul fronte opposto: un'azione vista e rivista del Napoli di Sarri che porta alla decima rete dello spagnolo in campionato. Il Napoli potrebbe dilagare andando più volte al tiro con Zielinski e Milik, nella ripresa entra anche Mertens che colpisce un palo, mentre nel finale il baby Tumminello segna un gol inutile. Gli azzurri chiudono la stagione a 91 punti, record della loro storia: è la prima volta che una squadra tocca una quota così alta e non vince il campionato.



SPAL-SAMPDORIA 3-1

Vincere avrebbe garantito la salvezza a prescindere dagli altri risultati, la Spal ci riesce e si regala la seconda stagione consecutiva in Serie A. La partita si sblocca subito: al 3' l'arbitro giudica irregolare un mani di Caprari su tiro ravvicinato di Viviani e fischia il rigore che Antenucci trasforma. La Sampdoria reagisce: Gomis devia un tiro-cross di Caprari, Praet fallisce un comodo tap-in da ottima posizione. Sempre sullo stesso asse i blurchiati costruiscono un'altra occasione intorno alla mezzora, ma ancora una volta la mira del belga è difettosa. La frittata, però, la fa Caprari, che al 33' subisce un altro giallo e viene espulso: è l'episodio che di fatto chiude la partita, perché in 11 contro 10, la Spal dilaga nella ripresa: Grassi raddoppia su cross di Viviani, Antenucci firma la doppietta con una grande azione personale. La rete di Kownacki serve solo a regalare un po' di gloria personale al giovane attaccante blucerchiato e non evita a Giampaolo la terza sconfitta di fila: una brutta chiusura dopo un'ottima stagione.



CHIEVO-BENEVENTO 1-0

Inglese saluta il Chievo nel modo migliore: gol salvezza e standing ovation, l'anno prossimo andrà al Napoli. Il Benevento conferma fino alla fine di volere e sapere onorare il campionato nonostante la retrocessione aritmetica arrivata tempo fa e dà filo da torcere anche al Chievo: la prima occasione, infatti, è dei sanniti, con Cataldi che costringe Sorrentino al miracolo. Dopo una parata di Puggioni su conclusione di Castro dal limite, è il Chievo a trovare il gol, ma il Var vede il fuorigioco di Inglese non rilevato dalla terna in campo e annulla. L'attaccante si rifà a inizio di ripresa: botta di Hetemaj respinta da Puggioni e tap-in vincente. Lo stesso Inglese sfiora il raddoppio, poi il Benevento continua a lottare sfiorando il pari con Parigini e Sandro, ma il pari non arriva.



UDINESE-BOLOGNA 1-0

Missione compiuta: Tudor era arrivato per salvare l'Udinese dopo l'incredibile filotto negativo di Oddo (11 sconfitte di fila) e ci riesce anche grazie all'aiuto del calendario. L'ultima giornata gli riserva un Bologna già salvo e decimato dalle assenze, reduce da una vittoria e appena sei punti nelle ultime undici giornate: la partita, infatti, è a senso unico, con Jankto che va vicino al gol fallendo la prima occasione per i friulani, Stryger Larsen che colpisce la traversa e Fofana che sblocca il risultato su assist di Barak. C'è solo l'Udinese in campo: Lasagna raddoppia, ma l'arbitro giustamente annulla per fuorigioco. Nella ripresa il ritmo cala un po' e De Paul sfiora il raddoppio colpendo il palo: poco male, basta un gol per fare festa.