Il Napoli incrocia le dita: con Rocchi l'ultima sconfitta in trasferta

Considerata la proverbiale scaramanzia, in molti a Napoli staranno sicuramente facendo gli scongiuri. Come è noto a dirigere la sfida scudetto di domenica sera all'Allianz Stadium con la Juventus sarà Gianluca Rocchi, che aveva già diretto la gara tra i bianconeri e gli azzurri il 29 ottobre 2016 quando la Vecchia Signora si impose 2-1 con gol decisivo dell'ex Higuain.



Ebbene, come fa notare il Mattino, quella è stata l'ultima sconfitta della squadra di Sarri in trasferta perché dopo sono arrivati 29 risultati utili consecutivi. Ma c'è di più perché il fischietto di Firenze ha diretto i partenopei altre due volte a Torino e sono state altrettante le sconfitte: 1-0 nel 2008 (la Juve non giocava ancora allo Stadium) e 3-0 nel 2013. Il Napoli è dunque chiamato a sfatare un vero e proprio tabù...