Il Napoli chiede di giocare le ultime due giornate in contemporanea

Le ultime due giornate di campionato in contemporanea. Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport è questa la richiesta del Napoli alla Lega Calcio: gli azzurri vogliono giocare allo stesso giorno e orario della Juve dal 37° turno (13 maggio) quando la squadra di Allegri sarà impegnata all'Olimpico contro la Roma e l'undici di Sarri a Marassi con la Sampdoria.



Da regolamento solo gli ultimi 90' prevedono la contemporaneità ma De Laurentiis è pronto a intervenire in prima persona per convincere i vertici della Lega: del resto durante la stagione Maurizio Sarri si è lamentato più volte per il fatto di scendere in campo dopo i bianconeri. E lo stesso avverrà nel prossimo weekend con la capolista di scena sabato sera a San Siro con l'Inter e i partenopei ospiti della Fiorentina domenica alle 18.



Il Napoli non vuole che "una diversità di trattamento" possa favorire una delle due formazioni in corsa per lo scudetto ed è ottimista sull'accoglimento della propria proposta.