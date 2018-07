Il Milan sarà di Elliott tra 7-10 giorni

Nella giornata che ha sancito l'inizio della nuova stagione 2018/19 del Milan, importanti novità arrivano anche dal fronte societario. Considerando che Li Yonghong non ha restituito i 32 milioni di euro di aumento di capitale, Elliott ha deciso di prendere il controllo del club: come rilevato dall'avvocato Felice Raimondi, la Rossoneri Champion Invest Lux (società partecipata dal fondo americano attraverso Project e che controlla la Ross Sport Invest Lux, a sua volta proprietaria del Milan) ha cambiato tutti gli amministratori, istituendo un nuovo CdA.



Paul Singer, maggiore azionista di Elliott, ha quindi attivato la possibilità prevista dall'articolo 6.4 dello statuo della Ross Champion: ora potrà quindi valutare autonomamente le offerte per Ross Invest e di conseguenza per il Milan.



Arrivano conferme anche sull'iter dell'escussione, nel giro di 7-10 giorni, spiegano fonti all'Ansa, verrà modificata la composizione del cda rossonero, e di sicuro verranno sostituiti almeno i consiglieri cinesi, con nuovi componenti indicati dal fondo statunitense.