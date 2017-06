Il Milan riscopre Bertolacci: titolare anche contro la Juventus?

In attesa del mercato di gennaio il Milan può già contare su un importante 'acquisto'. Andrea Bertolacci, assente dalla prima giornata con il Torino a causa di un infortunio, è stato lanciato da Montella all'Olimpico con la Roma e confermato sette giorni più tardi nella sfida di San Siro con l'Atalanta. Ebbene, il centrocampista rossonero, arrivato nell'estate del 2015 per 20 milioni di euro, ha dato risposte confortanti mettendo in mostra una buona condizione fisica (ha guidato lui l'assalto finale alla squadra di Gasperini) e quella giusta ferocia agonistica spesso, anzi quasi sempre assente nella scorsa stagione. Emblematiche in tal senso, a testimonianza di una grinta ritrovata, le proteste nei confronti dell'arbitro Massa per un intervento dubbio ai suoi danni non sanzionato.



A sprazzi si è rivisto insomma il giocatore ammirato con la maglia del Genoa, capace di smistare il pallone rapidamente e molto abile nello stretto. Bertolacci si candida così a essere titolare anche nella finale di Supercoppa Italiana, sul centro-sinistra al fianco di Locatelli e Kucka. Il Milan crede molto nell'ex giocatore rossoblù e si aspetta un ulteriore salto di qualità come testimoniato dalle parole di Galliani: "Per me deve fare molto molto di più del benino che sta facendo ora, per come l'ho visto giocare in passato. E' un giocatore molto molto importante e i tre anni di Genova l'avevano consacrato ad altissimo livello".