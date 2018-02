Il Milan ringhia sull'Inter: recuperati 11 punti a Spalletti

Sono passati due mesi e mezzo: sembra un secolo fa. 3 dicembre 2017: il Milan di Gattuso (all'esordio dopo l'esonero di Montella) pareggia 2-2 a Benevento mentre l'Inter travolge 5-0 il Chievo a San Siro e vola in testa alla classifica. Classifica che recita: Inter 39, Milan 21 con 18 lunghezze di distacco tra i nerazzurri, lanciatissimi, e i rossoneri, sprofondati in una crisi senza fine. Dopo quel giorno il mondo si è capovolto o quasi. Per il Diavolo 6 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte mentre per i nerazzurri il bilancio è di 1 solo successo, 6 pari e 3 ko. Il Milan ha recuperato ben 11 punti ai cugini e ora guarda con ottimismo al derby del prossimo 4 marzo anche se prima ci sarà la complicata trasferta sul campo della Roma.



Se Spalletti 'piange', Gattuso può sorridere perché la sua squadra (imbattuta nelle ultime sette gare di campionato per la prima volta da febbraio 2016) sembra davvero rinata e rigenerata, non soltanto dal punto di vista fisico ma soprattutto da quello tecnico-tattico visto che anche contro la Sampdoria si è visto un gruppo con un'identità precisa e di qualità grazie ai piedi buoni di Suso, Calhanoglu e Bonaventura (alla quinta rete con Ringhio in panchina). La difesa, con la coppia Bonucci-Romagnoli, ha quindi mostrato ancora una volta di essere più che mai di ferro. Non va poi dimenticata la crescita esponenziale di Calabria, ormai un punto fermo e decisivo pure in fase offensiva.



Le buone notizie non finiscono qui perché Biglia appare tornato ai suoi livelli (della Lazio) e Montolivo, che non giocava da tanto tempo, contro i blucerchiati è stato protagonista di un'ottima prova. Ottimi anche i 18 minuti finali di André Silva, molto applaudito dal pubblico di San Siro. Con queste premesse l'obiettivo Champions resta sì difficile ma non impossibile. Chi lo avrebbe mai detto il 3 dicembre?