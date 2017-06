Il Milan mette l'Inter nel mirino: obiettivo sorpasso nel derby

L'Europa è più vicina. Il Milan si gode il successo sul Genoa e arriva alla sosta con grande fiducia. I rossoneri contro i rossoblù hanno conquistato la settima vittoria per 1-0 (record in questo campionato) a dimostrazione che la squadra di Montella non sarà spettacolare ma terribilmente concreta ed efficace e soprattutto più attenta nella fase difensiva. Con il Grifone poi, tra infortuni e squalifiche, mancavano ben 7 titolari e quindi i tre punti ottenuti hanno un valore significativo. Il rischio di perdere il treno Europa League, lo ha sottolineato l'ad Galliani, era concreto.



Significativo anche che l'autore del gol decisivo sia stato Mati Fernandez, a lungo bloccato dai problemi fisici e adesso finalmente a disposizione e capace di grandi giocate: il centrocampista cileno non segnava in Serie A da 391 giorni e potrà rappresentare un'arma importante in più a diposizione di Montella nel rush finale.



Per il Milan si tratta della quarta vittoria nelle 5 ultime gare, a testimonianza dell'ottimo momento di forma della squadra. L'Inter è distante solo due punti e considerato il calendario (Pescara in trasferta e Palermo in casa), il Diavolo punta almeno ad arrivare al derby del 15 aprile con il medesimo gap per poi cercare il sorpasso in classifica. In casa dei cugini...