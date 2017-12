Il Milan: "Gattuso non ha mai pensato alle dimissioni"

Nel pomeriggio di lunedì ne parlavano in tanti sui social network: "Gattuso voleva dimettersi". Solo voci, che evidentemente non corrispondevano al vero. Il Milan, però, nel consueto commento alla rassegna stampa, ci ha tenuto a smentirle anche "pubblicamente", sul proprio sito ufficiale. Ecco la risposta:



"Rino Gattuso non ha minimamente pensato alle dimissioni, già nel pomeriggio di ieri si è non solo percepito ma anche capito che le voci social erano completamente false. Il Milan deve lottare e deve ripartire il più presto possibile. Ieri a Casa Milan, la società e il tecnico hanno lavorato duro per programmare il lavoro durante i giorni di ritiro e per fare le analisi utili ad uscire dal momento difficile. Tutte le componenti del club sono stimolate e impegnate su questo fronte, per far sì che la scelta condivisa del ritiro venga vissuta in maniera utile, matura e costruttiva”.