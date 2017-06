Il Milan di Montella non muore mai: quante rimonte e gol nel finale

No, il gol di Zapata al 97' del derby non è un caso. Chi segue il Milan di quest'anno sa che i rossoneri non mollano mai. Per una volta lo slogan della Juve può essere adattato al club di via Aldo Rossi: "Fino alla fine". Il Diavolo è duro a morire, anzi ha sette vite come i gatti. Uno dei grandi meriti di Montella (da quattro anni non veniva raggiunta quota 58 punti in campionato) è stato sicuramente quello di ridare convinzione ai giocatori, la convinzione di potersela giocare contro tutti, anche con squadre tecnicamente superiori. Il gap viene colmato dalla grinta e dalla rabbia agonistica che spesso hanno permesso al Milan di rimontare persino nelle situazioni più difficili e 'disperate', come è avvenuto nella stracittadina del sabato pasquale. Ecco allora che le reti negli ultimi minuti sono diventate una piacevole consuetudine dalle parti di Milanello, basti pensare alle gare con Sassuolo, Crotone, Palermo (all'andata), Cagliari, Bologna, e Lazio all'Olimpico.



Le buone notizie non finiscono qui. Nel derby è stato decisivo l'ingresso di Locatelli. Il giovane centrocampista si è preso la squadra sulle spalle mettendo finalmente in mostra quella personalità necessaria per i grandi palcoscenici e prendendosi responsabilità significative nella gestione della palla. Montella ha dunque un'arma in più per il rush finale nella corsa all'Europa League. Buono anche l'impatto di Lapadula: la sensazione è che con le due punte in campo anche Bacca riesca a esprimersi al meglio. Non rappresenta più invece una sorpresa Deulofeu: l'esterno continua a essere devastante nell'uno contro uno e nel creare superiorità numerica. Purtroppo per i rossoneri lo spagnolo a fine stagione tornerà all'Everton e il Barcellona eserciterà il diritto di recompra. Per il momento però a godersi i suoi numeri sono i tifosi rossoneri...