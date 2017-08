Il Milan di Montella messo ko dal Var: il Betis si impone 2-1

Il Milan perde 2-1 a Catania nell'amichevole contro il Betis Siviglia. Spagnoli avanti con Ruiz al 66', André Silva firma il pari dagli 11 metri al 74' e Sanabria su rigore allo scadere fissa il punteggio. Protagonista assoluta il Var (Video Assistant Referee): con la moviola in campo l'arbitro Doveri ha cambiato in corsa alcune decisioni, compresa l'assegnazione del penalty che ha determinato il 2-1 finale.



Anche senza alcuni titolari (Conti, Rodriguez e Bonaventura lasciati a risposo e Biglia out per un problema muscolare), i rossoneri, al di là del risultato, danno comunque risposte positive in vista del playoff di Europa League contro lo Shkendija (andata il 17 agosto a San Siro) e dell'inizio del campionato fra 11 giorni.



Il primo, e forse più importante, responso arriva da Suso: quasi tutte le azioni pericolose dei rossoneri partono dai piedi dello spagnolo, imprendibile sulla fascia destra dove Calabria (al di là di un'indecisione in fase difensiva) si mette in evidenza con continue sovrapposizioni. Montella riceve indicazioni buone anche da Borini, spesso 'maltrattato' dai rivali. L'atteggiamento molto aggressivo del Betis (complessivamente alla fine i cartellini gialli sono 9) e il grande caldo impediscono al Diavolo di giocare a ritmi elevati: a risentirne ad esempio è Chalanoglu, schierato in avvio a centrocampo con Montolivo e Locatelli. Il turco quando si accende dà però spettacolo con aperture che spaccano in due la retroguardia rivale.



Comincia poi a inserirsi nei meccanismi montelliani André Silva, molto cercato dai compagni: il portoghese fallisce un'occasione dopo pochi minuti e quindi si vede annullare con il Var un gol per fuorigioco sul tocco, ravvisato con la moviola in campo, di Antonelli. In avvio di ripresa costringe quindi Gimenez alla deviazione in angolo e su rigore (fischiato per fallo ai danni di Gustavo Gomez) realizza la prima rete in maglia milanista.



Chi sembra di fatto essere già al centro del progetto è il nuovo capitano Leonardo Bonucci, L'ex bianconero dà indicazioni e spesso fa partire la manovra offensiva, 'limitando' in alcuni casi i compiti dei mediani. Da registrare invece qualche movimento sui calci piazzati mentre sulla rete di Ruiz (splendido sinistro a giro) il reparto arretrato non ha colpe. Stesso discorso per quanto riguarda il penalty concesso da Doveri con l'aiuto del Var per mano di Chalanoglu su punizione di Joaquin. Sanabria condanna il Milan al ko (il secondo stagionale) ma si tratta di una sconfitta indolore.