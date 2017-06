Il Milan chiude per Musacchio. Incontro con l'Atalanta per Kessie

Il Milan non vende né venderà Donnarumma. Anche a costo di vederlo partire a zero nel giugno del 2018, alla scadenza del contratto. Ovviamente c'è l'intenzione di incontrare il suo procuratore Mino Raiola ben prima di agosto, data ipotizzata dall'agente. E' il desiderio anche della famiglia che vorrebbe chiudere la questione al più presto. Questione che comunque non sta distraendo il giovane portiere milanista, protagonista anche a Crotone.



Sempre viva poi la possibilità dell'arrivo del fratello Antonio, oggi all'Asteras Triplis, per la gioia di mamma Marinella che vedrebbe riunita la famiglia. Ma anche sul piano tecnico è un'ipotesi che non dispiace a Massimiliano Mirabelli anche perché con un maestro come Alfredo Magni, il prepratore dei portieri, anche Donnarumma senior potrebbe ulteriormente migliorare. Certamente poi una spinta in più per il 18enne portiere milanista perché continui la carriera nel Milan.



Milan che confermerà in panchina Vincenzo Montella, indipendentemente dalla conquista dell'Europa o meno ritenendo i dirigenti rossoneri molto apprezzabile il suo lavoro con una rosa molto giovane e sicuramente non tra le più competitive del campionato. La squadra verrà rafforzata con Musacchio: la trattativa con il Villarreal è in dirittura d'arrivo con la speranza di limare i 18 milioni richiesti dalla squadra spagnola. Sempre calde le piste Kovacic, magari in prestito, e Kessie dell'Atalanta: è in corso a Milano un incontro tra l'ad rossonero Fassone e il presidente dell'Atalanta Percassi. In attacco il sogno rimane Morata. Problemi: il costo, 70 milioni di euro, e il Chelsea, da tempo sullo spagnolo.

Carlo Pellegatti