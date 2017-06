Il Milan batte 5-0 il Chiasso in amichevole. Doppietta di Lapadula

Il Milan di Vincenzo Montella batte 5-0 il Chiasso in amichevole. Primi gol rossoneri per Lapadula, autore di una doppietta. In rete anche Poli, Niang e Luiz Adriano. Indicazioni postiive per l'ex tecnico della Sampdoria che ha potuto valutare i giocatori impiegati di meno in campionato.



I rossoneri sbloccano il match già al 7': assist di Niang e in area Lapadula supera Guatelli. Sei minuti più tardi Poli sigla il raddoppio (conclusione al volo). La squadra di Montella è scatenata e Niang firma il 3-0 su invito di Luiz Adriano dopo una bella iniziativa di Lapadula. L'ex centravanti del Pescara fa ancora centro al 20' con un tiro di sinistro sfruttando al meglio l'invito dell'imprendibile Niang. Prima del riposo spazio anche per Luiz Adriano: l'attaccante brasiliano insacca da due passi. Nella ripresa Montella prova in avvio Suso come regista e Sosa mezzala e poi inserisce i giovani della Primavera De Piano, Zucchetti, La Ferrara, Zanellato, Guarnone, Marchesi, Curto e Pobega. Il Milan tira il freno e controlla la partita fino al fischio finale.



MONTELLA: "MONTOLIVO? PERDITA IMPORTANTE"

Al termine del match ha parlato Vincenzo Montella. Il tecnico del Milan si è soffermato sull'infortunio di Montolivo: "E' per noi una perdita importante perchè è un giocatore insostituibile, anche dal punto di vista temperamentale. Gli siamo vicini e gli faccio un grosso in bocca al lupo". Chi sostituirà il capitano? "Sosa può essere impiegato da playmaker anche se ci vuole tempo. Locatelli va gestito con parsimonia, non bisogna avere fretta. Oggi ho schierato anche Suso davanti alla difesa ma solo per fare giocare Sosa da interno, nel suo ruolo naturale".