Il medico del Napoli: "Reina giocherà contro la Juventus"

Nessun dubbio: Pepe Reina, che aveva riportato per un'elongazione del muscolo soleo destro, giocherà contro la Juventus al San Paolo domenica prossima. La conferma è arrivata dal medico sociale del Napoli, Alfonso De Nicola: "Reina sarà fra i pali nel prossimo match casalingo contro la Juventus". De Nicola, intervenuto come relatore al convegno "Educare Educarsi al ben...essere", ha quindi sottolineato: "Preferisco parlare del mio gruppo di lavoro: basta dire che Reina è tornato dalla Spagna per farsi curare dallo staff del Napoli per sottolineare la nostra affidabilità".



Una battuta dedicata anche a Milik: "Il suo recupero è stato straordinario". Solo buone notizie dunque per i tifosi azzurri in vista del doppio confronto contro i Campioni d'Italia al San Paolo tra campionato e Coppa Italia.