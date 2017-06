Il medico a Berlusconi: "Presidente, acquista il Genoa?"

Concluso il closing, ceduto il Milan, si riaprono le porte del calcio per Silvio Berlusconi? Questo è quello che avrebbe voluto il medico di fiducia dell'ex presidente rossonero, come raccontato da lui stesso a La Repubblica: "Ho chiesto al presidente di acquistare il Genoa".



La risposta di Berlusconi? "Mi è impossibile, la fede non si cambia" ha spiegato ad Alberto Zangrillo, che ha incassato con rammarico: "Sicuramente lo scudetto della stella con i grifoni sarebbe valso più di tante coppe con il Milan".