Il maltempo minaccia la Serie A: temporale su Lazio-Milan

Minaccia maltempo per la Serie A. Dopo il rinvio di Sampdoria-Roma, sono 'a rischio' altre gare della terza giornata. Riflettori puntati sull'Olimpico dove domani alle 15 è in programma Lazio-Milan: sulla capitale è previsto un forte temporale con pioggia abbondante (fino a 15 mm). La speranza è che la supersfida venga regolarmente giocata soprattutto perché, a causa del fitto calendario delle due squadre, sarebbe difficile trovare date utili per l'eventuale recupero. Nella conferenza stampa della vigilia Montella si è mostrato comunque ottimista: "Il manto erboso dell'Olimpico è ottimo, è sempre stato curato bene".



Potrebbero esserci problemi anche per la gara Udinese-Genoa alle 15 di domani: sulla Dacia Arena dovrebbero abbattersi forti precipitazioni. Non solo a Udine ma in tutto il Friuli è scattata l'allerta meteo. Acquazzone alla stessa ora pure a Cagliari dove i rossoblù affronteranno il Crotone, ma le probabili successive schiarite fanno bene sperare così come al Vigorito (alle 18 c'è Benevento-Torino).



La pioggia non metterà invece in pericolo Juventus-Chievo alle 18 di oggi, Verona-Fiorentina e Bologna-Napoli (posticipo domenicale): in questi casi le precipitazioni saranno modeste.