Il Leicester insegna, crolla la quota scudetto dell'Atalanta

A chi gli ha chiesto se l'Atalanta può essere il Leicester d'Italia, Gian Piero Gasperini ha risposto con un secco "No, è troppo difficile", ma dopo sei successi consecutivi qualcosa è cambiato sulla lavagna dei bookmaker, per nulla insensibili al gran momento dei nerazzurri.

Il sogno scudetto resta ancora tale, ma la quota, fa sapere Agipronews, rispetto all'inizio della stagione è 10 volte inferiore. Per capirsi, alla vigilia della Serie A sull'Atalanta campione si puntava a 1.000 volte la scommessa, ora la valutazione è scesa fino a 100: memori della "botta" presa con il Leicester (e dei due scivoloni su Brexit e Trump) i bookmaker hanno deciso di cautelarsi.

Quota in picchiata - e decisamente più nel rango delle possibilità concrete - anche per il piazzamento Champions dell'Atalanta a fine stagione: in questo caso la progressione dei bergamaschi è stata impressionante: dopo la partenza ad handicap in campionato, con due ko di fila, sui nerazzurri si giocava a 500, quota scesa fino a 200 il 23 ottobre, data della prima di sei vittorie in fila. Adesso, a pochi giorni dalla sfida di vertice con la Juventus, l'Atalanta tra le prime tre a fine stagione è un'idea da 20 volte la scommessa, più o meno la stessa quota con cui i bookmaker bancano il trionfo di Vettel nel prossimo mondiale di F1. Come dire difficile, ma assolutamente non impossibile.