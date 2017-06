Il Gladbach ringrazia il 'tifoso' Buffon: "Leggenda con stile"

Il Borussia Monchengladbach ringrazia il tifoso Gigi Buffon. Il portiere della Juventus e della Nazionale è infatti fin da bambino un simpatizzante del club tedesco, che lo ha 'conquistato' per la difficoltà nel pronunciare il nome in maniera corretta. Una difficoltà molto diffusa tanto che il Gladbach ha deciso di adottare l'espressione 'A German Team' per aiutare i fan.



Compare questa dicitura nella sciarpa inviata a Buffon che la alza orgogliosa come si può notare nel tweet dei 'Puledri' nel quale si legge: "Di portieri buoni ce ne sono parecchi, di leggende con stile solo poche. Grazie per il tuo supporto per A German Team". Buffon ha subito provveduto al retweet dimostrando una volta di più il suo affetto per il Borussia.