Il fratello di Ronaldo: "Farà la storia con la Juventus"

Hugo Aveiro è il fratello maggiore di Cristiano Ronaldo, una figura molto importante per il nuovo giocatore della Juventus: nel 2014, conquistando la Champions League, vinse la scommessa in famiglia e da quel momento Hugo smise di essere alcolista assumendo il ruolo di direttore del museo dedicato all'attaccante. "Abbiamo appena messo la maglia bianconera alla sua statua, appeso foto del suo primo giorno a Torino. E poi ci sarà pure un nuovo spazio di esposizione in cui mostreremo i trofei che vincerà in Italia..." dice Hugo.



Nell'intervista alla Gazzetta dello Sport, il fratellone di CR7 si dimostra fiducioso: "Credo che Cristiano avrà successo anche alla Juve, ha scelto un club eccezionale e lui lo aiuterà ad ottenere risultati eccezionali. Farà la storia della serie A, ama sempre avere nuove sfide davanti: darà tutto quello che ha in corpo per mantenere il livello che tutti conosciamo".



Qualche scaramanzia in più per la Champions League: "La Juve ogni anno combatte per vincerla, quest'anno a maggior ragione. Ma occorre lavorare ed aspettare, in generale è una grandissima squadra".