Il fratello di Higuain: "Gonzalo potrebbe ritirarsi nella Juventus"

De Laurentiis, Champions League, Allegri e fine carriera: a tutto Nicolas Higuain sulle pagine di Tuttosport. Il fratello di Gonzalo parte dalla causa con il presidente del Napoli: "Mai vista una cosa del genere, siamo arrivati al Tribunale perché De Laurentiis è sparito, non risponde più al telefono. Consiglio ai procuratori che portano i loro giocatori in azzurro di mettere tutto per iscritto e alla presenza di avvocati quando prendono accordi con De Laurentiis".



Si torna al passaggio in bianconero di un anno fa: "Abbiamo fatto la scelta giusta ma pure De Laurentiis, che ha incassato più di 90 milioni di euro. Le parole su Real-Juve? Aurelio non può proprio parlare di Champions, non è mai arrivato in finale". A proposito, ecco la risposta a chi accusa Higuain di non essere decisivo nelle finali: "Le perde solo chi ci arriva e ci arrivano solo i più forti. Io avrei buttato la medaglia per il secondo posto ma Gonzalo è prontissimo a ripartire. Neanche Cristiano Ronaldo ha vinto subito quando si è trasferito al Real".



Secco anche sulle critiche alla forma fisica: "In famiglia lo chiamavamo Flaco, magro. Ora è un toro, impossibile da fermare. Il rinnovo di Allegri lo ha reso felice, è un allenatore top. Gonzalo sta benissimo alla Juventus, è una possibilità concreta che si ritiri in bianconero. Spero che il 2018 sia l'anno della rivincita totale: in Champions ma anche al Mondiale".