Il designatore Messina: "La Var avrebbe fornito il suo supporto in Milan-Sassuolo"

Al termine dell'incontro fra arbitri, allenatori, capitani e dirigenti di Serie A il designatore della Can di A, Domenico Messina, ha ammesso che il video-arbitro (Video assistant referees) sarebbe stato utile nella partita in cui ha debuttato la sperimentazione offline, Milan-Sassuolo, una delle sfide più discusse di questo inizio campionato con le veementi proteste dei neroverdi. "Sarei ipocrita, dicendo che non sarebbe cambiato nulla. In quella partita il Var avrebbe fornito il suo supporto. Lo scopo èaiutare gli arbitri a fare in modo che le partite finiscano in maniera corretta. Noi arbitri non siamo mai stati contrari alla tecnologia: è una falsa storia" ha sottolineato Messina.



Al debutto della sperimentazione ha partecipato anche il presidente dell'Aia, Marcello Nicchi. "Ho seguito un tempo di Torino-Fiorentina, con Irrati: a fine partita era sudato come se avesse arbitrato. Serve una concentrazione continua, mentre in campo si gioca, in tempo reale si rivede tutto", ha raccontato, sottolineando che nella prima fase di campionato "ci sono state 66 ammonizioni in meno", ma "sorprende ci siano ancora casi in cui i giocatori circondano l'arbitro per una decisione: è l'unico dato che potremmo azzerare".