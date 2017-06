Il Crotone ritrova il suo stadio: c'è il sì all'agibilità dello Scida

"Il 23 ottobre giocheremo a Crotone contro il Napoli". L'annuncio ufficiale è del sindaco di Crotone Ugo Pugliese, che ha confermato che è arrivato il via libera per l'agibilità dello stadio Enzo Scida dopo i lavori. La commissione provinciale ha espresso parere favorevole all'agibilità dello stadio per la capienza di 13.503 posti, ora si attende anche il parere della Lega di Serie A (che deve prendere atto dell'agibilità concessa), ma finalmente il Crotone torna a casa.

"Questa storia - dichiara il sindaco - stava diventando un elemento di scherno per noi. Abbiamo accelerato i tempi ed abbiamo raggiunto questo risultato. Per il 23 ottobre ho invitato il sindaco di Napoli, Luigi De Magistris che ho incontrato ieri a Bari". Soddisfatto anche il presidente Vrenna, che spera che lo Scida possa essere un aiuto importante in ottica salvezza: "In due mesi abbiamo realizzato uno stadio: un record. Ora non ci dobbiamo fermare. Mancano ancora delle cose da sistemare tra cui la copertura della tribuna per la quale, però, servirà del tempo. Adesso siamo più tranquilli e possiamo concentrarci solo sulle prestazioni sportive, giocando nel nostro stadio sarà tutta un'altra cosa".