Il Chievo si consola dopo il ko con il Napoli mangiando la pizza negli spogliatoi

Una pizza per dimenticare la sconfitta. I calciatori del Chievo al termine della partita persa contro il Napoli si sono infatti 'consolati' con il piatto tipico della cucina napoletana, la pizza. A fine gara tre camerieri hanno consegnato negli spogliatoi dei veronesi 45 pizze ordinate a una pizzeria che si trova nei pressi dello stadio San Paolo, per i calciatori e tutto lo staff della squadra.



In collegamento telefonico con Domenica Premium il portiere del Chievo Stefano Sorrentino ha confermato tutto sottolineando però che la pizza non ha consolato il gruppo, che voleva tornare dalla trasferta del San Paolo con almeno un punto.