Il Chievo rimane in serie A: improcedibile il deferimento

Pericolo scampato per il Chievo, il Tribunale Federale Nazionale ha dichiarato improcedibile il deferimento chiesto in merito alle presunte plusvalenze fittizie: la squadra veronese quindi rimane in serie A e senza penalizzazione. Se la Procura aveva chiesto 15 punti di penalizzazione da scontare nello scorso campionato, quindi retrocessione in serie B, oggi (come da comunicato): "Il Tribunale Federale Nazionale, presieduto da Roberto Proietti, ha dichiarato improcedibile il deferimento nei confronti della Società AC Chievo Verona Srl e, per l’effetto, restituisce gli atti alla Procura Federale".



Rinviati gli atti alla Procura dunque, che potrebbe decidere di chiedere un nuovo procedimento, come spera il Crotone: "Procedere con immediatezza a instaurare il nuovo processo contro il Chievo per evitare che la nostra società abbia a subire ulteriori gravissimi danni. Il Tribunale federale, infatti - sostengono gli avvocati Pittelli e Manica - non ha assolto la società clivense, ma ha rinviato gli atti alla Procura per rifare tutta la procedura da capo ed in modo corretto".



Diversa sorte per il Cesena, anch'essa coinvolta nello stesso procedimento: comminati 15 punti di penalizzazione da scontare nella stagione 2018/19 in qualsiasi campionato (visto che i romagnoli sono falliti e non sono ancora iscritti ad un campionato Figc).