Il blob: a Buffon danno del prepotente, Mourinho che figuraccia!

Dieci frasi, dieci premi (con titoli di film): ecco il blob della settimana.



PREMIO "ALTRIMENTI CI ARRABBIAMO" - Luis Suarez, ex centrocampista dell'Inter, a Tiki Taka

"Se fossi stato ancora in attività avrei risposto alle parole di Buffon, perché è stato prepotente. Ma siccome l’Inter è cinese, di Ho Chi Minh o di non si sa chi, nessuno ha detto niente“.



PREMIO MISTER BEAN - José Mourinho, ex allenatore dell'Inter, alla tv portoghese Sic, parlando di un Fiorentina-Inter del 2010

"Giocavamo e Firenze e stavamo perdendo 1-0. Riuscimmo a ribaltare il match e segnare il vantaggio al 91', ma la Fiorentina pareggiò 2 minuti dopo. Arrivati nello spogliatoio trovai tutti con la testa bassa, Julio Cesar, tutti. Pochi giorni dopo avremmo dovuto giocare di nuovo con la Fiorentina in Tim Cup, e dovevamo vincere, così lo dissi in maniera convinta ai ragazzi, così convinta che tirai un calcio ad una maglietta che c'era lì a terra, ma scivolai e feci una piroetta assurda prima di cadere a terra. Si creò un silenzio assordante perchè era un momento serio, ma io ero pieno di dolori".



PREMIO "SLIDING DOORS" - Mido, ex attaccante della Roma, a DMC TV

"Nell’estate del 2004, io e Zlatan Ibrahimovic avevamo entrambi lo stesso agente, Mino Raiola: io avevo un accordo per trasferirmi alla Juventus e Ibra stava andando alla Roma. Quando sono arrivato all’aeroporto Raiola mi chiamò e mi disse che dovevo cancellare il mio viaggio a Torino dal momento che la Juventus aveva chiuso un nuovo accordo con Ibra e io sarei invece andato alla Roma".



PREMIO "IL DUBBIO" - Gennaro Gattuso, allenatore del Pisa, a Tiki Taka

"Non so se Gagliardini farà la storia. Di sicuro ha trovato una sua identità. Se non sbaglio, due anni fa faceva fatica anche a giocare al Cesena ed ora ha grande convinzione. Adesso il ferro è caldo e deve batterlo più possibile, poi si vedrà dove potrà arrivare”.



PREMIO THE WOLF OF WALL STREET - Paul Baccaglini, presidente del Palermo, a Radio Anch'io lo Sport

"A livello di marketing il Palermo è una chance importante. Se avessi preso una grande squadra come il Chelsea, per esempio, avrei speso molto di più per poi rivenderlo in un futuro con poco margine".



PREMIO "LE VERITA' NASCOSTE" - Alessandro Matri, attaccante del Sassuolo, a La Domenica Sportiva, parlando di Milan-Juve del febbraio 2012, quando lui giocava alla Juve

"Il gol di Muntari? Io feci gol in quella sfida trovando il gol del pareggio ma mi fu pure annullato un gol buono. Sono passati tanti anni, spero di non dover più parlare di quegli episodi"



PREMIO "ERA MIO PADRE" - Federico Di Francesco, centrocampista del Bologna, a BFC TV, che domenica ha battuto il Sassuolo allenato dal padre Eusebio

"Papà era arrabbiato, io ero contento anche perché era un po' che non giocavo e non mi aspettavo di farlo. E' stata una bella soddisfazione vincere contro di lui e anche farlo rosicare un po': adesso siamo 1-0 per me"



PREMIO "SANTA MARIA GORETTI" - Massimo Ferrero, presidente della Sampdoria, all'Ansa, dopo la vittoria nel derby contro il Genoa

"Il mancato giro di campo a fine gara? Non ero stanco però mi dispiaceva per Enrico Preziosi perché è un bravo presidente e nei momenti di difficoltà non si deve sparare sulla Croce Rossa"



PREMIO "AMARCORD" - Fabio Capello, ex allenatore del Milan, parlando di Milan-Barcellona 4-0, finale Champions 1994

"La partita contro il Barça fu ben preparata. Crujff era convinto di vincere. Loro fecero un allenamento ridicolo il giorno prima quasi a voler dire che potevano rilassarsi".



PREMIO "L'ARBITRO" - Davide Nicola, allenatore del Crotone, dopo la sconfitta col Napoli

"Ogni squadra subisce torti arbitrali ed altre volte ne beneficia. Se qualcuno decide di parlare quando li subisce dovrebbe avere la coerenza di parlarne anche quando ci sono episodi a favore"