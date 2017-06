Icardi, settimo gol alla Juve: "Ma non ho niente contro di loro"

"Se giocassimo tutte le partite così, potremmo sicuramente fare bene" ha detto Mauro Icardi subito dopo aver battuto la Juventus campione d'Italia al termine di una prestazione maiuscola impreziosita da un gol e un assist al bacio per Perisic. Un altro gol alla Juve, il settimo in otto partite contro i bianconeri da quando gioca in Serie A, ma "Non ho niente contro di loro" assicura il capitano dei nerazzurri.

Eppure nella gara di San Siro Maurito sembrava indemoniato, un palo nel primo tempo, un gran gol di testa, un assist perfetto per la rete del 2-1, ma anche tanto movimento e tante sportellate con la rocciosa BBC. Il capitano nerazzurro ha messo in piedi la sua migliore prestazione da quando è a Milano e la moglie e agente Wanda Nara lo esalta via Twitter: "Il miglior numero 9 del mondo è protagonista, goleador e capitano nel derby d'Italia" il suo cinguettio.

El mejor 9 Del mundo es Protagonista,Goleador, y Capitan del derby de Italia!!!!! @MauroIcardi Inter Vs Juve — Wanda_Icardi (@wandaicardi) 18 settembre 2016

Icardi cita la Nord: "Sola non la lascio mai"