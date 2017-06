Icardi replica a Maradona: "Non è un esempio per nessuno fuori dal campo"

L'attaccante dell'Inter Mauro Icardi, intervistato dal nostro Marco Barzaghi nel corso della presentazione della sua biografia "Sempre Avanti", ha replicato a Diego Armando Maradona, che lo aveva definito "traditore": "Non gli rispondo, Maradona non è un esempio per nessuno fuori dal campo".



"Le sue parole non mi feriscono perchè non fanno parte della mia vita. Maradona - ha aggiunto Icardi - come calciatore è stato uno dei migliori al mondo e mi fa piacere che sia argentino e che abbia vinto un Mondiale con l'Argentina. Ma fuori dal campo non si può parlare di una persona così".

"MANCINI AD AGOSTO MI AVEVA ANTICIPATO SUO ADDIO"

Durante la presentazione del suo libro Icardi ha svelato anche un retroscena: "Un giorno di agosto Mancini mi ha parlato in mezzo al campo e mi ha detto che la sua storia con l'Inter sarebbe finita. Ero l'unico a saperlo, avevamo un buon rapporto". "Da quando è andato via - ha spiegato - abbiamo cambiato mentalità. Io l'ho fatto per primo perchè ero venuto a saperlo prima. Con l'arrivo di De Boer ci sono stati poi tanti cambiamenti e Mancini l'ho poi sentito al telefono".