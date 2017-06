Icardi: "L'Inter è la squadra che amo. Giocherò qui la Champions"

Una dichiarazione d'amore in piena regola. Mauro Icardi sui propri profili social giura fedeltà all'Inter allontanando le voci di mercato che lo vorrebbero tra i non intoccabili in vista della prossima sessione estiva di mercato. "Champions?? Si, la giocherò con questi Colori perché è la Squadra che mi ha fatto crescere, perché è la squadra che mi ha fatto arrivare dove ho sempre sognato, perché è la squadra che mi ha dato la responsabilità di essere Capitano e rappresentarla con Orgoglio e Onore, SEMPRE, in momenti belli ma soprattutto in momenti brutti, per questo e per altrettanti motivi... Ma soprattutto perché è la Squadra che AMO!! #ForzaInter#SolaNonLaLascioMai #amala" scrive il capitano nerazzurro.