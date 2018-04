Icardi: "Fare il capitano dell'Inter è la mia missione"

"Fare gol è importante ma essere il capitano dell'Inter è la mia missione, sono orgoglioso di tutto questo: per me non è difficile, ho la personalità per farlo. A volte mi arrabbio ma non per dire a qualcuno che è scarso, casomai per gli atteggiamenti: l'anno scorso a marzo, dopo la sosta per le nazionali, siamo tutti tornati un po' persi": parola di Mauro Icardi in un'intervista realizzata da Rivista Undici qualche mese prima di raggiungere quota 103 gol in Serie A.



Dall'argentino parole d'amore per il club nerazzurro: "Sono interista da quando ero piccolo, alla PlayStation sceglievo l'Inter perché c'era Adriano. Voglio vincere con questa maglia, è troppi anni che non accade. Più di tutti mi hanno voluto qui Massimo Moratti e Piero Ausilio". Ma lancia un avvertimento scherzoso alla società: "Dici che 110 milioni di euro di clausola sono pochi? Vedendo questo mercato forse hai ragione! Ma in società sanno quello che voglio, siamo tutti molto tranquilli". E l'offerta del Napoli dell'estate scorsa? "È successo un po' un casino ma sono sempre stato tranquillo, sempre dato tutto per l'Inter".



Eppure c'è qualcosa che Icardi non rifarebbe: "Penso il libro, una cosa brutta per tutti. Comunque è un discorso chiarito, la gente ci vuole bene e io voglio il bene della squadra e dei tifosi: siamo fortunati ad avere una tifoseria così". Un'altra fortuna sarebbe avere Messi: "Sarebbe un sogno giocare in nerazzurro con lui ma è quasi impossibile".



Dall'Inter all'Argentina: "Sia l'Italia che la Spagna hanno provato a convocarmi ma ho sempre voluto solo la maglia Albiceleste e ce l'ho fatta. Quando mi ero fatto biondo per uno show, mi sono subito tagliato i capelli perché poco dopo avrei avuto il ritiro con la nazionale e non volevo presentarmi completamente rasato. Le critiche di Maradona? Gli ho già risposto, basta".