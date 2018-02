Icardi e Wanda, altro che crisi: "Ti amo"

Una foto, anzi due per mettere (almeno temporaneamente) fine al tormentone: le posta Mauro Icardi con una serie di Instagram Stories dove tagga anche la moglie Wanda Nara. Nella prima scrive semplicemente "Merienda". Non c'è bisogno di traduzione. Ma è solo un "antipasto", in realtà. Immediatamente dopo, altra foto: i due sono mano nella mano e Icardi scrive "I love you". Ti amo, per i pochi che non conoscono l'espressione inglese. Evidentemente, stavolta, l'uso dei social è mirato: il capitano dell'Inter ha voluto far sapere a tutti che i due sono ancora insieme.



In mattinata il sito argentino Teleshow aveva provato a fare ordine ricordando quanto avvenuto nell'ultima settimana. Lunedì sera il post criptico dell'attaccante dell'Inter su Instagram ("Saper dire addio vuol dire crescere") aveva fatto tremare i tifosi nerazzurri, spaventati dall'idea che il loro beniamino si riferisse a un addio al club di corso Vittorio Emanuele destinazione Real Madrid. Mercoledì sera invece il messaggio aveva assunto un'altra connotazione quando era emerso un 'indizio social': il numero 9 non segue più su Instagram la moglie (che ha modificato il nome interno, non quello dell'account, in Wanda Nara e non più Wanda Icardi) e i due compagni di squadra Brozovic e Perisic. L'ultimo post di Mauro metterebbe fine alle voci di crisi.



Smontata la tesi di Teleshow, che era suffragata dai like messi da Icardi alle foto di alcune soubrette (Candelaria Tinelli e Rocio Guirao Diaz) e aveva spinto il portale a titolare: "Wanda e Icardi si sarebbero separati. La voce sta guadagando forza a Buenos Aires".



Del resto, secondo quanto riferisce il Corriere dello Sport, la 31enne domani sera sarà regolarmente a San Siro per assistere alla sfida tra Inter e Crotone (il capitano interista sarà assente per infortunio). Segnale di pace? A quanto pare sì anche perché risale a 48 ore fa un "mi piace" di Icardi a un'immagine postata dalla consorte su Instagram...