Icardi, due gol per riprendersi San Siro: e Wanda punge il ct argentino

Era la notte più difficile per l'Inter, con de Boer a un passo dall'esonero dopo tre sconfitte consecutive, lo stadio spaccato a metà, in tribuna la vecchia e la nuova società al gran completo e di fronte un Toro in grande forma. Era la notte più difficile, ma Mauro Icardi l'ha trasformata in una notte di festa: dopo sei partite senza segnare, dopo la bufera scatenata dalla sua biografia, dopo la lite con la Curva Nord, e con l'ex amico Maxi Lopez da poco entrato in campo, il capitano dell'Inter si è inventato un gol da vero campione e ha rinsaldato, almeno per il momento, la panchina di de Boer.

Era dal maggio del 2015 che l'argentino non segnava una doppietta a San Siro, ha scelto la notte più importante per farlo. I gol in campionato sono già otto (con tre doppiette), sommando i due assist Icardi è stato decisivo in 10 dei 13 gol segnati dai nerazzurri in questo inizio di stagione. Tanto per ricordare a tutti che anche se fuori dal campo non è esattamente un modello come lo era Javier Zanetti, in campo non c'è nessuno più meritevole di lui di indossare la fascia di capitano.

E dopo la partita col Torino, puntuale come i gol di Maurito, è arrivato anche il tweet di Wanda Nara, che orgogliosa della doppietta di Maurito (proprio nella notte in cui si giocava contro l’ex marito Maxi Lopez), ha cinguettato: "Un gol da fuoriclasse come solo lui sa fare! 2-1 Inter-Toro, siempre Mauro …. #argentino”. Come sempre pungente dunque Wanda, perchè con ogni probabilità l’hashtag ‘argentino’ è destinato al ct dell’Albiceleste Bauza, che nonostante il ko di Dybala ancora una volta non ha convocato l’attaccante nerazzurro preferendogli "il cinese" Lavezzi.