Icardi, Banega, la difesa e...Gabigol: la cura Pioli funziona

Dalla Lazio alla Lazio. Un anno fa i nerazzurri avevano condotto il girone d'andata in testa al campionato e sognavano lo scudetto, ma il ko di San Siro con i biancocelesti decretò l'inizio di una crisi che li fece scivolare fino al quarto posto. Ieri sera la vittoria per 3-0 sui ragazzi di Inzaghi (la terza consecutiva e la terza senza subire reti) potrebbe invece aver decretato l'inizio di una rimonta che può portare fino alla Champions League dopo un avvio di stagione molto difficile sia in campo sia a livello societario.

La cura di Pioli "il normalizzatore" sta funzionando eccome, anche al di sopra del normale. 13 punti in sei gare di campionato, la sua media punti è quasi il doppio di quella di de Boer, e soprattutto Pioli sta recuperando dei giocatori fondamentali. Nella gara contro la Lazio, in cui ha brillato la classe di Banega, i tifosi nerazzurri hanno anche trovato un Kondogbia finalmente efficace e un Gabigol giocoliere che ha infiammato San Siro con una rabona spettacolare. Senza dimenticare Mauro Icardi, vero e proprio trascinatore della squadra, che sotto gli occhi dell'Imperatore Adriano ha sfoderato l'ennesima prestazione da top player e con una doppietta si è lanciato in testa alla classifica dei cannonieri (14 gol in 18 partite con 6 doppiette per l'argentino).

Era più di un anno che i nerazzurri non tenevano la porta inviolata per tre partite consecutive ed erano addirittura cinque anni che non vincevano cinque gare consecutive in casa. La svolta di Pioli nasce soprattutto dal fortino San Siro e ora i nerazzurri sono già a meno quattro dalla zona Champions. Davanti ci sono ancora molte squadre, ma con questo spirito la rimonta è possibile.

Le statistiche

- Con Pioli l'Inter viaggia a 2,17 punti di media in sei giornate, prima la media era 1,42 in 12 giornate.

- Era dal novembre 2015 che l'Inter non manteneva la porta inviolata per 3 gare di fila in Serie A.

- Era da maggio 2011 che l'Inter non vinceva cinque gare interne consecutive in campionato (in quella occasione ne ha raggiunti ben 13 consecutivamente).

- La Lazio non perdeva con almeno 3 gol di scarto in Serie A da aprile (3-0 contro la Juventus).

- Solamente 4 tiri tentati dall'Inter nel primo tempo stasera: soltanto contro l'Atalanta a ottobre (1) i nerazzurri hanno fatto peggio in un primo tempo di questo campionato.

- Lazio si conferma miglior difesa dei primi tempi: solo 3 gol subiti; mentre ne ha subiti addirittura 18 nei secondi.

- Entrambi i gol di Banega in questa Serie A sono arrivati contro squadre romane (Roma e Lazio).

- Icardi ha segnato quattro doppiette nelle ultime cinque gare casalinghe di questo campionato.

- Icardi ha segnato 6 doppiette in questo campionato: é il giocatore che vanta piú marcature multiple nei top-5 campionati europei in questa stagione (6 appunto).

- Prima di questo campionato, Icardi alla 18esima giornata aveva segnato al massimo 10 gol