Sull'Hummer dorata di Mauro Icardi non manca davvero nulla, nemmeno la Play Station. Wanda Nara ha infatti ripreso il marito intento a giocare sull'imponente auto: l'attesa per l'arrivo della moglie non è dunque per nulla noiosa. Il capitano dell'Inter sa come ingannare il tempo...

El me espera así @mauroicardi Un video pubblicato da Wanda nara (@wanda_icardi) in data: 20 Gen 2017 alle ore 11:49 PST