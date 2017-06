Ibrahimovic, Milan nel futuro: vuole fare il dirigente

Il sogno di Zlatan Ibrahimovic? Diventare dirigente del Milan. Lo ha rivelato il nostro Carlo Pellegatti nel corso di Premium Sport News. L'attaccante svedese, al momento fermo per la rottura del crociato, non ha mai nascosto il suo amore per i colori rossoneri: lo stesso Adriano Galliani, del resto, rivelò che il giocatore non gli parlò a lungo dopo la cessione al Psg perchè lui non avrebbe mai lasciato Milanello.



Più volte, nel corso delle ultime stagioni, il nome di Ibra è stato riaccostato al Milan, ma alla fine il ritorno non si è mai concretizzato. Prima che si infortunasse, il giocatore aveva già programmato il proprio futuro: fare un ultimo anno in Champions (col Manchester United, in caso di qualificazione, o con un'altra squadra), poi chiudere la carriera negli Stati Uniti d'America, giocando per un paio di stagioni ai Los Angeles Galaxy, e infine tornare a Milano in veste di dirigente.



L'infortunio potrebbe soltanto rimandare il grande ritorno: probabilmente Ibra vorrà dimostrare ancora di essere il numero uno sul campo, da calciatore, ma quel sogno resterà nel cassetto, pronto ad essere realizzato...