I tifosi del Napoli omaggiano Paolo Cannavaro: "Canta, capitano"

Prima e dopo Napoli-Sassuolo, grande omaggio del San Paolo a Paolo Cannavaro. L'ex capitano è andato a salutare lo stadio prima del match, ricevendo grandi applausi, e dopo il 90' è stato esposto lo striscione "Canta con noi, capitano". Cannavaro allora è andato sotto la curva intonando "Un giorno all'improvviso", ormai adottoato come inno della squadra napoletana.



A fine partita Cannavaro, ai microfoni di Premium Sport, si è detto commosso: "Sono veramente felice, un vero saluto da parte dei tifosi in questi anni non l'avevo avuto. Questa serata mi ripaga di tanti sacrifici, indimenticabile". Anche Di Francesco ha applaudito: "Il pubblico mi ha emozionato, sarei andato a cantare con Cannavaro!".