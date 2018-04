I tifosi del Napoli insultano Donnarumma: "Infame infantile"

Gianluigi Donnarumma ancora nel mirino dei tifosi del Napoli. Il portiere del Milan, all'indomani della parata miracolosa su Milik, in un video privato aveva parlato del suo intervento prendo in giro lo zio, tifoso azzurro ("Scusami, non l'ho fatto apposta: volevo togliere la mano. Ma non ci sono riuscito") e condendo il messaggio con alcune parolacce.



Dopo le violente proteste social dei tifosi partenopei l'estremo difensore era dovuto correre ai ripari: in un video pubblicato su Facebook si era detto dispiaciuto spiegando di non avere niente contro Napoli e i napoletani, "anzi simpatizzo per il Napoli e ci torno volentieri perché è la mia città".



Evidentemente le scuse non sono bastate perché nella notte, come testimonia la foto pubblicata dal Mattino, a Castellammare di Stabia (paese natale di Gigio) è apparso un un muro una scritta contro il 19enne: "Donnarumma infame infantile" a firma "1926 Ultra Napoli". La 'rabbia' dunque non è ancora sbollita...