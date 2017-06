I tifosi del Napoli contro la Juve: "Si è risparmiata all'Olimpico"

Sperava di aver effettuato il sorpasso decisivo sulla Roma al secondo posto e invece così non è stato. Il 3-1 dei giallorossi alla Juventus è stato un duro colpo per le ambizioni del Napoli, travolgente sul campo del Torino. La sconfitta deli bianconeri all'Olimpico non è andata giù soprattutto ai tifosi azzurri che sui social si sono lamentati per l'atteggiamento della formazione di Allegri e per le scelte dello stesso tecnico che ha risparmiato molti titolari in vista della finale di Coppa Italia con la Lazio nonostante andasse in scena la sfida contro la terza della classe.



In sostanza per i supporter partenopei la Signora ha deciso di risparmiarsi (anche dal punto di vista dei contrasti) e quasi di rimandare la festa scudetto alla prossima settimana allo Stadium quando arriverà il Crotone. Addirittura qualcuno su Twitter si è spinto fino a parlare di vero e proprio 'biscotto', di una squadra che si è 'scansata' volutamente.



In questo senso emblematico titolo del quotidiano Il Roma con un 'Maledetta' in bella mostra in prima pagina e un esplicito sottotitolo: "La Juve 'regala' il secondo posto alla Roma". Le statistiche dicono tuttavia che in questo campionato il rendimento del club di Corso Galileo Ferraris in trasferta contro le prime 8 della classifica è stato tutto fuorché eccezionale. I rimpianti del Napoli vanno poi ricercati nei punti persi contro le cosiddette 'piccole' che hanno allontanato irrimediabilmente l'undici di Sarri dal sogno tricolore e al momento anche dalla seconda posizione...