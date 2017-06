I tifosi del Milan contro Pirlo: "Via dalla Hall of Fame"

Andrea Pirlo nel mirino dei tifosi del Milan. Ai supporter rossoneri non sono andate giù le parole dell'ex in merito al rigore concesso allo scadere alla Juventus nell'ultimo turno di campionato. "Il tocco di mano c'è" ha detto il centrocampista del New York City per 'giustificare' la scelta di Massa che ha scatenato un mare di polemiche.



Ebbene, secondo quanto riferisce Il Giornale, non pochi tifosi del Diavolo avrebbero chiesto la rimozione di Pirlo dalla Hall of Fame del sito ufficiale del club di via Aldo Rossi. Del resto dopo il passaggio alla Juventus nel 2011 il rapporto tra il fuoriclasse e il mondo Milan è sempre stato complicato e per certi versi spigoloso, fino allo sgarbo di Doha: Pirlo infatti aveva ammesso di aver tifato per la squadra di Allegri ("Ora ho più amici nella Juve e allora tifavo più per loro"). Ora un nuovo capitolo di un rapporto molto tormentato...