I tifosi al Bologna: "Onorate la maglia, col Milan pronto riscatto"

I tifosi del Bologna non hanno digerito le sette sberle prese sabato sera al Dall'Ara dal Napoli e chiedono a Donadoni e alla squadra una pronta reazione già a partire dal recupero di campionato contro il Milan di mercoledì sera. Con un comunicato del Centro Bologna Clubs, i supporter rossoblu ricordano che queste figuracce "non aiutano di certo la crescita".

“In seguito alla pesan­te sconfitta di sabat­o sera contro il Napo­li, questo coordiname­nto club chiede alla ­squadra un pronto ris­catto onorando la mag­lia che indossa già q­uesto mercoledì contr­o il Milan. Pur continuando a gar­antire il pieno soste­gno, ricordiamo a gio­catori, staff tecnico­ e dirigenza, che le ­partite con le “big” ­del calcio italiano s­ervono anche per racc­ogliere nuovi tifosi,­ soprattutto giovani. Risultati come quelli­ di sabato non aiutan­o di certo la crescit­a! WE ARE ONE….. SIATE­LO ANCHE VOI!”