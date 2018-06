I Ricketts: "Interessati all'acquisto del Milan, progetto a lungo termine"

Il futuro del Milan potrebbe essere davvero a stelle e strisce dopo il mancato aumento di capitale da parte di Li Yonghong. I Ricketts escono allo scoperto, chiarendo che l'offerta non vede coinvolto solo Thomas Ricketts (proprietario dei Chicago Cubs, squadra di MLB) ma l'intera sua famiglia (Joe, fondatore del colosso di servizi finanziari, la moglie Marlene, i figli Thomas, Pete, governatore repubblicano del Nebraska, Todd, anche lui politico repubblicano, e Laura, liberale attivista gay e democratica), che ha in mente "un progetto strutturato, a medio lungo termine".



Questo il messaggio che i Ricketts inviano in Italia tramite Edelman, l'agenzia a cui si sono appena affidati per la comunicazione nella trattativa per il club. Sessantaseiesima famiglia più ricca degli Usa secondo Forbes (patrimonio di circa 5 miliardi di dollari), i Ricketts assicurano di credere in questa avventura e di impegnarsi in un progetto "step by step". La loro offerta è giunta a Li tramite Morgan Stanley, mentre è ancora coperto da riserbo il nome dell'investitore proposto da Goldman Sachs.

IL COMUNICATO

"La famiglia Ricketts (non solo Tom) è interessata ad acquisire uno stakeholder di controllo nell'AC Milan. Mentre Tom è la persona di riferimento, l'intera famiglia e le intere risorse finanziarie della famiglia sono coinvolte in questa vicenda, proprio come la proprietà dei Cubs. La famiglia Ricketts ha portato un campionato ai Chicago Cubs attraverso investimenti a lungo termine ed essere stati grande supporto per il club, lo stadio, i tifosi e la città. Porterebbero lo stesso approccio al Milan (non ci sarebbero modifiche rapide ma investimenti a lungo termine per assicurare un successo duraturo)".