Honda: "Ho avuto la possibilità di lasciare il Milan ma le offerte non erano adeguate"

Keisuke Honda dal ritiro della nazionale giapponese parla del suo momento poco fortunato nel Milan, ai margini del progetto di Montella, e più in generale nella sua avventura in rossonero: "Ci sono state delle motivazioni che non mi hanno permesso di giocare con continuità al Milan in questi due anni e mezzo e le accetto. Purtroppo non sono riuscito ad ottenere risultati positivi".



L'esterno a Japan NT rivela anche i movimenti di mercato che lo hanno visto protagonista: "C'è stata la possibilità di lasciare il Milan, ma le offerte ricevute non erano adeguate. Non sto morendo dalla voglia di lasciare il club, perciò non c'è alcun equivoco sul mio futuro e non sto forzando per lasciare il Milan".



In merito alla cessione del club alla Sino Europe Sports, cordata di imprenditori cinesi, Honda sottolinea: "Capisco che la società voglia cambiare, penso che sia la fine di un'era".