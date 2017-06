Honda annuncia l'addio al Milan: "Miei cari tifosi, grazie"

Quella contro il Bologna è stata l'ultima partita di Honda con la maglia del Milan a San Siro. Il giapponese ha infatti annunciato che lascerà i rossoneri a fine stagione: "Cari Milanisti, grazie. Grazie perché questi 3 anni e mezzo sono stati una sfida continua ma mi hanno permesso di migliorare come uomo".



"Spero di rivedervi presto, magari in in veste diverse da quelle di calciatore. Nel frattempo continuerò a impegnarmi giorno dopo giorno per raggiungere i miei obbiettivi. Forza Milan, sempre!" aggiunge Honda.



Arrivato nel gennaio del 2014 (il debutto nella sconfitta 4-3 con il Sassuolo che costò la panchina ad Allegri), il centrocampista proveniente dal Cska Mosca non ha mai davvero convinto del tutto delunde le aspettative. Dopo gli alti e bassi con Seedorf, Inzaghi, Mihajlovic e Brocchi, Honda è finito ai margini del Milan in questa stagione. Montella però lo ha messo in campo nella sfida con la squadra di Donadoni e il numero 10 ha segnato il raddoppio su punizione. Il miglior modo per salutare la Scala del Calcio.