Higuain vs "Il numero 9": Juve-Napoli vista dai nostri faziosi

Il calcio, quando ci si mette, produce coincidenze e storie uniche. Erano in tanti ad aspettare al varco Gonzalo Higuain in Juventus-Napoli dopo il maxi-trasferimento estivo con conseguenti polemiche. E il Pipita non ha tradito le attese, segnando il gran gol di sinistro che ha portato i tre punti in casa bianconera. Una rete, quella al 70' della sfida allo Stadium, vissuta in modo diametralmente opposto dai nostri telecronisti faziosi.



Se lo juventino Antonio Paolino ha ripetuto all'infinito "Higuain" per poi concludere "Da oggi diventa il mio idolo!", il partenopeo Raffaele Auriemma prima evita di chiamare per nome il Pipita definendolo solo "Il numero 9 della Juventus" per poi sbottare "Te pareva. Non poteva sbagliare, quanti ne ha fatti così con noi...". Rivivi il momento del gol visto dai nostri faziosi!

LA VERSIONE DI PAOLINO

LA VERSIONE DI AURIEMMA