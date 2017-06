Higuain: "Tante critiche, ma se segno passa tutto"

Gonzalo Higuain è abituato a dover subire le accuse di stampa e tifosi. La colpa? Aver segnato solamente, si fa per dire, nove reti in diciotto partite tra campionato e Champions. Ma qualcosa, all'età di 29 anni, crede di aver imparato. "Le critiche? Che parlino pure. Mia madre mi dice che con 36 gol in 35 partite l'anno scorso ho abituato male tutti e adesso se non segno per 4 partite è un macello... Ma tutto questo mi fa bene: è un motivo per dare ancora di più".



Nell'intervista rilasciata al Corriere della Sera il nazionale argentino ha raccontato anche il travagliato passaggio dal Napoli alla Juventus di qualche mese fa. "Ho fatto più di 300 reti in carriera, il primo gol con la Juve non era una liberazione. Ma è stata un'estate dura. Mi hanno massacrato. Hanno detto che stavo male e tante altre cose. Poi sono entrato, ho segnato e per tutti ero in grande forma, questo a volte non lo capisco proprio". La settimana scorsa era uscita la notizia che il centravanti si servisse di una scorta per tutelare la propria persona. "Dirlo è una cosa che non ha fondamento, una mancanza di rispetto totale. Mai avuto una scorta nella mia vita. E mai ce l'avrò. Ma le bugie hanno le gambe corte. Come non è vero delle minacce: mai ricevute".



Il bomber è poi tornato sulla pesante sconfitta di Genova. "Una squadra come la Juve non può prendere 3 gol in mezzora. Questo è sicuro". L'appuntamento allora è fissato per sabato sera, a Torino, contro la squadra più in forma del momento, l'Atalanta di Gasperini. Per tornare a parlare come piace a Higuain. Con i gol, e basta.