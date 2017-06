Higuain-Napoli, lo scontro ora si sposta in tribunale

Tra Higuain e il Napoli non è ancora finita. Il Pipita ha infatti ancora conti in sospeso con il suo vecchio club, conti non chiusi con la doppietta al San Paolo nella semifinale di ritorno di Coppa Italia. Secondo quanto riferisce la Gazzetta dello Sport l'attaccante della Juventus ha chiesto un collegio arbitrale, di tipo irrituale, per risolvere alcune pendenze con la società di De Laurentiis. Nello specifico il Pipita ritiene che il Napoli debba versargli ancora circa 700 mila euro relativi al contributo di solidarietà della stagione 2015/06.



Nella giornata di mercoledì sono stati nominati gli arbitri di parte. Manca invece l'accordo sulla nomina del presidente dell'arbitrato e sulle pretese di Higuain. Senza l'intesa una parte avrà la possibilità di rivolgersi all'autorità giudiziaria ordinaria. Inoltre dalla documentazione spunta una mail di inizio luglio in cui il centravanti aveva comunicato al Napoli la volontà di esercitare con la Juve la clausola di rescissione. L'ufficialità dell'affare era arrivata soltanto a fine mese. Lo scontro proseguirà comunque nei tribunali sportivi: la storia d'amore e odio tra Higuain e il Napoli continua...

IL NAPOLI: "VERSATO TUTTO ALLO STATO"

Mattia Grassani, avvocato del Napoli, ha risposto ad Higuain su Radio Marte: "Si tratta di una somma importante che il giocatore ritiene gli spetti. Ma il nostro club l'ha già versata allo Stato. Non è questione di diritti d'immagine ma di una questione tributaria. Saranno i giudici a prendere una decisione però il Napoli ritiene che non debba versare nemmeno un euro al signor Higuain, avendo già versato la somma allo Stato. La questione andrà avanti per un po': una volta insediato il Collegio arbitrale e convocate le parti, il tutto verrà accelerato".