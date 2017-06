Higuain: "Napoli, grazie per sempre. Ma ho fatto bene a scegliere la Juve"

Gonzalo Higuain carico per questo gustoso finale di stagione per la Juventus: "Siamo a un passo dal concludere una stagione fantastica - le parole del Pipita al Corriere dello Sport -, ma solo a un passo: non abbiamo ancora vinto nulla. Ad agosto volevamo e sognavamo di fare il triplete: è ora di raccogliere i frutti del nostro lavoro".



Grande entusiasmo per il compagno di reparto Dybala: "Mi trovo benissimo con Paulo: viviamo questa cosa con impegno ed allegria. Il mio erede? Lucas Alario del River Plate". Higuain non ha belle parole, invece, per Glik e quell'intervento subìto nella semifinale di ritorno di Champions: "Una cosa senza senso, senza dignità. Ha fatto apposta e non ha avuto l'onestà di scusarsi. Ma non mi interessa".



L'attaccante argentino torna al momento del trasferimento estivo: "Non credevo che la Juventus potesse pagare la clausola e infatti è stata una scelta molto difficile ma, quando ho capito quanto mi volessero, ho deciso di dire sì. E i risultati di questa squadra certificano questa scelta, volevo venire qui per traguardi importanti e ci siamo vicini".



Sulla ex squadra: "Non ho nulla da dire di Napoli: ho lasciato lì parte del mio cuore. Dopo il Real, era l'unica squadra che mi ha voluto prendere. A Sarri voglio bene, mi ha dato tanto. Tre anni meravigliosi, la ringrazierò per sempre". Eppure tanti tifosi sono passati dall'amore all'odio: "Cose che succedono nel calcio, penso che a Napoli tanta gente mi voglia ancora bene. Sono un professionista, ho fatto la scelta giusta per me".