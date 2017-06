Higuain: "Juventus scelta giusta, felice dentro e fuori dal campo"

Periodo denso di interviste per Gonzalo Higuain che, dopo le parole rilasciate al sito dell'Uefa, è stato sentito anche da Panorama. Anche in questo caso, all'argentino è stato chiesto del passaggio dal Napoli alla Juventus: "I giornalisti parlano sempre di soldi, davvero non li capisco. Gli ingaggi sono alti, è vero, ma credo che nessun calciatore pensi solo al denaro. Quando uno fa una scelta, lo fa per se stesso: ho preso i miei rischi ma non sono pentito delle scelte che ho fatto".



Il Pipita parla della sua vita attuale: "Sono felice di essere diventato bianconero perché ho raggiunto una certa serenità, dentro e fuori dal calcio. Era quello che volevo e ci sono riuscito. A livello personale sento di aver fatto il passo giusto, vincere è importante ma stare bene lo è di più. Torino è bella e tranquilla come mi avevano raccontato".



E ancora: "A 29 anni ancora non penso a quello che sono e a quello che ho fatto. Questo forse è il motivo che ti fa andare avanti: non pensare mai di essere arrivato. O addirittura di essere il migliore".