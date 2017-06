Higuain: "Juventus come il Real Madrid per mentalità vincente"

Anche nell'ultima partita persa contro la Fiorentina Gonzalo Higuain ha trovato il gol, il numero 13 in questo campionato. Il centravanti argentino si è integrato alla grande negli schemi della Juventus della quale tesse le lodi in un'intervista a Marca: "Juventus come il Real Madrid? Si. Nei sette anni che sono stato nei blancos mi ha impressionato la mentalità vincente del club. Qui alla Juve, la situazione è molto simile per come ti preparano. Lo fanno solo per vincere. Devi combattere per tutto".



Il passato fa parte del presente e il Pipita non lo rinnega di certo: "A Madrid sono cresciuto come l’ho fatto a Napoli. In Serie A sono cresciuto molto perché ho conosciuto un campionato diverso, molto complicato a livello difensivo e credo che questo mi ha fatto maturare molto”.



Dal campionato alla Champions il passo è breve: “Certo che mi piacerebbe vincerla, senza ombra di dubbio, ma bisogna aspettare. La fortuna in questa competizione gioca un ruolo importante. Abbiamo tre obiettivi e siamo in corsa per arrivare in fondo in tute le competizioni”.



E a proposito di Champions il sorteggio ha riservato la sfida tra le sue due ex squadre negli ottavi di finale: “Secondo me sarà una gara molto divertente, perché sono due squadra che giocano bene e credo che il Napoli andrà a fare la guerra contro il Real Madrid”. La Juventus se la vedrà invece con il Porto e i bianconeri sperano di ritrovare il miglior Dybala: "Deve stare tranquillo. E’ molto giovane e ha tutto per diventare il migliore. Magari quando la sua carriera sarà conclusa, lo avrà dimostrato. Non mi sbaglio: ha tutto per essere un crack". E se lo dice uno che ha giocato con CR7 e Messi...