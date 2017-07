Higuain: "Juve, alla fine vinciamo sempre noi"

Un anno fa, proprio di questi tempi, tutto stava per succedere. Gonzalo Higuain si trasformò da leader del Napoli a nuovo volto vincente della Juventus, una scelta che sorprese tutto il mondo del calcio. 365 giorni fa il Pipita scelse il bianconero, spostandosi dal sud al nord, tra polemiche e veleni.



Dopo un anno la sua scommessa è vinta, con 32 gol messi insieme in stagione, ma l'attaccante argentino è già pronto per ripartire subito al massimo: "Mi sento in forma, fisicamente e mentalmente - ha detto a Jtv-. E sono più maturo. Qui ho trovato la mentalità e l'equilibrio che cercavo". Una dichiarazione d'amore, per un uomo a cui Cardiff non ha fatto troppo male.



In fondo nulla è davvero cambiato, almeno guardando alla nuova Serie A: "Penso che il nostro gioco sarà simile a quello dell'anno scorso, anche se con i nuovi compagni potremo giocare ancora con maggiore velocità in avanti. In estate si parla sempre dei rinforzi delle nostre avversarie poi però finisce sempre che vince la Juve".



Sempre la stessa bellissima storia, insomma, quella per cui lui ha scelto la sua nuova casa. Anche se un riferimento al passato non manca neanche questa volta: "Quello dal Napoli non è stato un trasferimento facile, - ammette - molto stress, ero chiuso in casa, è stata una fase sofferta... ho lasciato una città che mi ha dato tanto, ho lasciato un grande staff, un grande gruppo".



Un po' quello che è successo questa volta all'ormai ex compagno Bonucci, che Higuain comprende perfettamente: "Ognuno deve fare ciò che desidera per sentirsi felice. Era un giocatore importante, ci ha aiutati a vincere, ma ognuno è proprietario della sua vita". Quella del Pipita, non c'è dubbio, è sempre più bianconera, con un obiettivo fisso in testa....