Higuain-De Laurentiis, scontro totale sui 680.000 euro...

Non accenna a palacarsi lo scontro tra Gonzalo Higuain e Aurelio De Laurentiis. Il motivo del contedere riguarda i 680.000 euro relativi al contributo di solidarietà che il Pipita reclama ma che il Napoli ritiene di non dover versare al suo ex giocatore. Per risolvere la questione sarebbe stato necessario nominare il presidente del collegio giudicante della Lega Calcio. Gli arbitri di parte (Bruno Piacci per il Napoli, assistito dall’avvocato Mattia Grassani del foro di Bologna e Salvatore Civale, esperto di diritto sportivo, per Higuain) non hanno tuttavia raggiunto l'intesa sul nome del terzo arbitro, indipendente.



I legali dell'attaccante della Juventus sono stati costretti dunque a fare ricorso alla giustizia ordinaria, depositando l'istanza per la nomina del Presidente del Collegio arbitrale presso il tribunale di Napoli: spetterà al n.1 dello stesso tribunale, Ettore Ferrara, stabilire a chi affidare l'incarico. Dopo i gesti polemici di Higuain nei confronti di De Laurentiis nella semifinale di ritorno di Coppa Italia, un 'nuovo' capitolo del duello...