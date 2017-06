Hart onesto: "Se sono al Torino è perché non c'erano altre strade"

Joe Hart ci ha messo poco tempo a entrare nel cuore dei tifosi del Torino. E dopo essere stato un idolo a Manchester, in un paio di mesi ha conquistato i fan granata.



Il suo arrivo in Italia è stato inaspettato, anche per il giocatore stesso, che ha deciso la destinazione pochi giorni prima del trasferimento: "Sono onesto, è successo tutto velocemente e non avevo troppe scelte davanti, ma sono molto grato al Toro perché mi ha dato un’opportunità solida - si legge in un'intervista rilasciata dal portiere inglese a La Stampa, in cui ha scelto la franchezza -. Sono cresciuto guardando calcio italiano in tv, sono stato a Torino prima e mi è sempre sembrata intrigante, ho parlato con persone di cui mi fido, tra loro Vieira che conosce il posto", le tre ragioni per cui ha detto sì al progetto granata.



Il rapporto burrascoso con Pep Guardiola ha influito sul suo addio a Manchester: "Certi sentimenti non si addicono alle questioni professionali. Però se sono qui significa che non c’erano strade da trovare - ha aggiunto, lanciando il guanto di sfida alla Juve -. Il derby? Possiamo vincere in ogni partita, per riuscire a batterli sarebbe importante arrivare a quell'appuntamento vincendo. A partire da Crotone".



Una battuta finale sull'ex compagno Mario Balotelli, dalla personalità molto vivace: "Il suo modo di giocare è legato al suo modo di essere ed è anche quello che provoca certe reazioni", ha concluso l'estremo difensore.